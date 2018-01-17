Нижегородский ХК "Торпедо" вышел в плей-офф

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Нижегородский хоккейный клуб (ХК) "Торпедо" обеспечил себе попадание в плей-офф. Об этом сообщается 19 января 2018 года на сайте клуба.
Согласно информации, "Торпедо" вышло в плей-офф за три матча до окончания регулярного чемпионата КХЛ.
"Это стало понятно после того, как московское "Динамо" потеряло очки в игре со "Спартаком" и лишилось шансов догнать нижегородский клуб в турнирной таблице", - говорится в сообщении.
В сообщении говорится, что "Торпедо" вышло в плей-офф в пятый раз подряд. Первые матчи серий на выбывание пройдут 3 и 4 марта.
Напомним, ХК "Торпедо" 16 января одержал победу над "Северсталью" в Череповце в серии буллитов.
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