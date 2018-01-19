Бастрыкин поручил передать в СК РФ дело о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней в Нижегородской области Происшествия

Следственный комитет РФ Фото: НИА Нижний Новгород

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил передать из регионального управления в СК РФ дело о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней в Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте ведомства 19 января 2018 года.

В сообщении говорится, что в ряде СМИ и социальных сетях распространяется видеообращение к председателю СК России с жалобой на работу следователей следственного управления по Нижегородской области. "В видеообращении потерпевшая, как и другие члены её семьи, озвучивают свою версию и указывают на нарушения уголовно-процессуального законодательства при расследовании уголовного дела", - сообщает СК РФ.

Александр Бастрыкин "в целях наиболее полного, объективного и всестороннего расследования уголовного дела" поручил передать его в главное следственное управление, а также проверить принятые следователем СК России по Нижегородской области процессуальные решения в рамках расследования.



По поводу размещения видеозаписи, где мать несовершеннолетней заявляет, что якобы сотрудники СК добиваются от нее и ее дочери оговорить невиновного человека, в следственном управлении СК РФ по Нижегородской области заявили, что расценивают указанное заявление "как попытку оказать давление на ход расследования по уголовному делу". "Заявления о том, что девочка изъята из семьи следователями СК, а также что мать лишена родительских прав на ребенка не соответствует действительности, так как следователи не имеют полномочий на осуществление указанных действий. Позиция матери, которая встала на защиту обвиняемого, пренебрегая интересами своего ребенка, вызывает недоумение. О положении, сложившемся в семье, проинформированы органы прокуратуры, а также опеки и попечительства для принятия мер в рамках своих полномочий", - говорится в информации регионального управления.

Также отмечено, в отношении лица, разместившего данное видеообращение, организована доследственная проверка по факту оскорбления представителя власти.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР, уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины было возбуждено по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Уголовное дело было возбуждено в декабре 2017 года по заявлению матери 12-летней несовершеннолетней девочки. По версии следствия, в феврале – мае 2015 года обвиняемый в городе Лысково неоднократно совершал иные действия сексуального характера в отношении малолетней девочки. Сообщается также, что несовершеннолетняя потерпевшая детально допрошена в присутствии законного представителя и психолога детского учреждения.