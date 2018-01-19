АПЗ в Нижегородской области изготовит 4,75 тысячи КОИБов к президентским выборам Бизнес

КОИБ Фото: пресс-служба АПЗ

АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина" (АПЗ, Нижегородская область) изготовит 4,75 тысячи комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

Как сообщила пресс-служба предприятия 19 января 2018 года, изготовление КОИБов будет выполняться в рязанском производственном департаменте предприятии.

КОИБы планируется использовать уже во время выборов президента РФ, назначенных на 18 марта.

"Сборку, тестирование и отправку приборов нужно выполнить в ограниченные сроки, поэтому для выполнения столь ответственной задачи была создана рабочая группа из лучших специалистов ИТР и рабочих. Производство организовано в три смены, вся информация о ходе выполнения оперативно поступает руководству департамента", - поясняется в сообщении.

Готовые комплексы будут направлены в различные регионы России в сопровождении специалистов для установки и проверки полной работоспособности устройств на месте базирования.

"Поставленная задача является первоочередной, для ее выполнения задействуются все необходимые ресурсы, а в рабочие группы отобраны самые опытные сотрудники, что гарантирует своевременное и качественное выполнение задания. На случай возможных затруднений создаются производственные резервы, что исключает возможность срыва работ", - приводятся в сообщении слова директора производственного департамента Павла Лытенкова.

СПРАВКА:

КОИБ осуществляет автоматизированный прием и обработку бюллетеней; выполняет автоматический подсчет голосов избирателей; осуществляет печать протокола об итогах голосования; принимает бюллетени только по одному и только установленной формы.