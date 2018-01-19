Как правильно подобрать оружие для охоты?

Подобрать ружье правильно - непросто. Все потому, что через некоторый промежуток времени существующие параметры могут измениться, так как человек может изменить свое физиологическое состояние, потолстеть или поправиться.

Если оружие выбирает профессиональный охотник, то к этому процессу он подходит с особой ответственностью и своими требованиями. При подборе оружейного приклада необходимо учесть высоту изгиба и размер отвода ружья.

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При подгонке ружья нужно учесть следующие основные моменты:

Когда необходимо выполнить подбор размера приклада, делать это стоит, находясь в одежде, которая будет использоваться для охоты. Если предполагается использование ружья целый год, то подбирать приклад лучше в зимней экипировке.

Для эксплуатации оружия в летнее время лучше выбрать удлиненный вариант приклада.

Чтобы стрелку правильно подобрать оружие необходимо учесть высоту его загиба и отвод ложе. Удобнее выполнять подгонку при участии помощника.

Человек, выбирающий для себя ружье, должен пребывать в исходном положении и имитировать процедуру стрельбы по мишени, которая движется. При этом она должна находиться в стороне от непосредственного обзора.

После принятия нужного положения стрелку нужно прикрыть глаза и, таким образом, сделать поводку, а затем вскидку ствола. Заняв оптимальное положение при выстреле нельзя делать дополнительных движений.

При этом помощник будет находиться против стрелка. Его задача соединить прицел ружья и свой зрачок. После чего он должен открыть глаза, чтобы проконтролировать расположение зрачка стрелка. Если он находится посередине планки, значит, выполнен идеальный подбор, и ружье не требует подгона. В ситуации если зрачок удален вправо, то считается, что отвод ложе существенный. Чтобы все исправить, придется нарастить подкладку.

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