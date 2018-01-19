Торги по продаже помещения в Доме Спиридонова не состоялись в Нижнем Новгороде в шестой раз Общество

ул.Ильинская, д.110 Фото: Google maps НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина Торги по продаже помещения в Доме Спиридонова не состоялись в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте национальной электронной площадки.



Аукцион по продаже подвала в д.110 по ул.Ильинская площадью 106,1 кв м был назначен на 22 января 2018 года. Начальная цена объекта составляла 1,8 млн рублей (на предпоследних, пятых по счету торгах – 1,5 млн рублей. – прим. НИА "Нижний Новгород").



Согласно информации на сайте национальной электронной площадки, торги не состоялись, так как на них не было подано ни одной заявки.



Напомним, что согласно приказу комитета по охране и использованию историко-культурного наследия Нижнего Новгорода и Нижегородской области № 4-од от 12 мая 1999 года, объект с наименованием "Дом Спиридонова, сер. XIX века" был включен в список вновь выявленных памятников истории и культуры. Согласно приказу управления госохраны объектов культурного наследия Нижегородской области от 10 мая 2007 года, объект был исключен из этого списка. Градозащитникам, обратившимся в правительство Нижегородской области с просьбой включить в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов данный объект, было отказано.



СПРАВКА:

Дом Спиридонова расположен в границах исторической территории "Старый Нижний Новгород" и является частью исторически сложившегося ансамбля улицы Ильинской. Объект был построен в период между 1853 и 1871 годами. Здание представляет собой кирпичный оштукатуренный дом с обширными сводчатыми подвалами и узкой, вытянутой в глубину квартала, кирпичной пристройкой лестничной клетки, примыкающей к дворовому фасаду. По главному фасаду здание двухэтажное, со стороны дворового фасада устроен третий (антресольный) этаж. Согласно оценочной ведомости 1871 года хозяином данной усадьбы являлся П.М. Спиридонов - крестьянин, торгующий по свидетельству.

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