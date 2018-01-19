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Общество

Никто не заявился на конкурс по техобследованию для сохранения Усадьбы Кашириных на ул. Ковалихинской в Нижнем Новгороде

19 января 2018 13:48  [1174] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Никто не заявился на конкурс по инженерно-техническому обследованию для сохранения ОКН "Усадьба Кашириных" на ул. Ковалихинской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в материалах с сайта Госзакупок 19 января 2018 года.

Согласно информации, конкурс с ограниченным участием на выбор подрядчика для выполнения инженерно-технических обследований для обеспечения физической сохранности объекта культурного наследия федерального значения "Усадьба Кашириных, где в 1868 г. родился и до 1871 г. жил Горький Алексей Максимович" (флигель), расположенного по адресу: Нижний Новгород, ул. Ковалихинская, д. 33, литер Ж, был признан несостоявшимся 18 января, так как по окончании срока подачи заявок не было подано ни одной заявки. Начальная (максимальная) цена контракта составляла 397 тысяч рублей.

Напомним, что компания ООО "Строй-Инвест" займется благоустройством территории вокруг "Дома Каширина" в Нижнем Новгороде на Почтовом съезде.

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