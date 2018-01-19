И.п. председателя Думы Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко 18 января открыла проектную сессию "Пять Углов" Общество

Елизавета Солонченко и Андрей Дахин Фото: пресс-служба Гордумы

И.п. председателя Думы Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко 18 января открыла проектную сессию "Пять Углов". Об этом пресс-служба Гордумы сообщила 19 января 2018 года.

Согласно информации, в рамках сессии участники городской программы Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС "Академия новых лиц", инициаторы социально ориентированных проектов, встретились с городскими экспертами.

В мероприятии приняли участие авторы около 20 социальных проектов и проектов в области социального предпринимательства: образовательных, благотворительных, музыкальных. В качестве экспертов выступали начальник управления научных исследований и проектов института, заместитель председателя Общественной палаты Нижнего Новгорода Андрей Дахин; руководитель Агентства стратегических инициатив в ПФО Сергей Бочаров; директор Центра инноваций социальной сферы в Нижегородской области Игорь Седых, начальник управления по развитию территориального общественного самоуправления гордумы Любовь Комякова и другие.

Мероприятие проводилось в партнерстве с ЦИСС Нижегородской области в преддверии городского конкурса социальных проектов "Генератор–2018" и было направлено на подготовку проектных заявок для получения финансовой и менторской поддержки.

"Проектные сессии очень востребованы, потому что помощь экспертов нужна авторам по целому ряду вопросов. Идей много, но они должны быть актуальны, у автора должны быть команда, четкое понимание, как именно будут реализовываться инициативы. В конечном итоге наша задача – сформировать проектно-деловую культуру нижегородцев", - рассказал Дахин.

Он также добавил, что федерация и ее субъекты сегодня выделяют средства на реализацию гражданских инициатив, но поступить они могут, только если сами граждане будут активны и заявят о своих проектных идеях. "Академия новых лиц" со своей стороны готова помочь авторам их совершенствовать, подготовить конкурсную документацию, чтобы как можно больше нижегородцев могли получить финансовую поддержку и реализовать проекты на благо города.

Встреча продолжалась более двух часов: авторы представили свои инициативы экспертной комиссии и в рамках экспресс-сессий совместно проработали основные аспекты проектов, в том числе обсудили их перспективность, механизм реализации, финансирования.

"Конкурс городских проектов "Генератор", который ежегодно организуют Молодeжная палата при городской Думе и НИУ – филиал РАНХиГС, год от года становится всe качественнее. Проекты становятся сложнее и более проработанными. Город от такой конкуренции только выигрывает. Поэтому сегодняшнее мероприятие не менее важно, чем сам конкурс. Все участники, даже те, чьи проекты в итоге не победят, получат опыт, который пригодится им в дальнейшем", - сказала Солонченко.

Она также отметила, что легендарное нижегородское купечество всегда было знаменито своими благотворительными проектами, а в последнее время появилось понятие "социальная ответственность бизнеса".

"Современное общество невозможно без социальной инфраструктуры и, как следствие, без менеджеров социальных проектов. В Нижнем сформирован рынок социальных проектов: есть и спрос, и есть предложение, но самое главное, - всe больше молодых людей готовы вкладывать своe время и навыки в эту сферу. И это замечательно, поскольку городу нужны талантливые молодые люди, а "Генератор" – та площадка, на которой можно себя проявить. Муниципалитет получает необходимые для развития города проекты и возможность открыть для себя новые кадры, а участники проекта – возможность реализовать свои амбиции и заявить о себе", - подчеркнула Солонченко.