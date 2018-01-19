Владимир Панов заявил о планах по изменению организационной структуры администрации Нижнего Новгорода Политика

Владимир Панов Фото: НИА "Нижний Новгород"

Владимир Панов заявил о планах по изменению организационной структуры администрации Нижнего Новгорода.

Как сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации, об этом глава города заявил на первом рабочем совещании с руководителями структурных подразделений муниципалитета 19 января 2017 года. На совещании присутствовали главы районов города, руководители структурных подразделений, их заместители и начальники управлений.



"Я хотел бы предложить некие базовые подходы к управлению городом. Оценка работы будет осуществляться, исходя из тех задач, которые я ставлю, и результатов, которые вы будете демонстрировать. В фундаменте наших с вами взаимоотношений я вижу только два параметра: компетенции и результаты. Никаких других параметров больше быть не может", - сказал Владимир Панов.

При этом он отметил, что одним из первых шагов станет изменение организационной структуры администрации города. "Сразу подчеркну, что это делается для повышения эффективности и максимальной прозрачности нашей с вами деятельности. Работа над организационной структурой будет открыта и для депутатов, и для вас. Новую структуру мы будем обсуждать совместно. Я открыт для каждого. Если у вас есть предложения, как улучшить работу администрации города, абсолютно спокойно записывайтесь и приходите ко мне на прием", - подчеркнул Владимир Панов.

"В основе моего понимания того, как должна работать муниципальная власть, лежит принцип - сотрудники муниципалитета трудятся на деньги жителей города, на их налоги. Сегодня мне трудно говорить, хорошо или плохо это делает тот или иной сотрудник, так как задачи перед ним ставил другой руководитель. Сейчас круг задач как глава города определять буду я, и, соответственно, только после оценки результатов я смогу сказать, может человек приносить пользу городу или нет", - озвучил позицию новый глава города.

Напомним, что Владимир Панов был избран главой Нижнего Новгорода 17 января 2018 года.

По итогам тайного голосования депутат Госдумы, единоросс Владимир Панов получил 41 голос депутатов, за главу администрации г.о. Шахунья Романа Кошелева проголосовали два депутата.