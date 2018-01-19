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Общество

Синоптики прогнозируют снегопады и метели в Нижегородской области 22 – 23 января

19 января 2018 16:04  [155] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Синоптики прогнозируют снегопады, метели и гололед в Нижегородской области 22 – 23 января. Об этом нижегородский гидрометцентр сообщил 19 января 2018 года.

Согласно информации, 19 и 20 января сохранится малооблачная, без существенных осадков погода. Максимальная температура воздуха при юго-восточном ветре -8º…-11°, ночной фон -13º…-16°, при прояснениях до -20º…-22°. Ветер юго-восточный, умеренный.

21 января с приближением атмосферных фронтов уже вечером 21 января увеличится количество облаков, ожидается кратковременный снег. Температура воздуха при юго-восточном ветре ночью -10º…-13°, днем -4º…-7°. На дорогах местами сохранится гололедица.

Начало следующей рабочей недели, 22 - 23 января, принесет снегопады и метели, гололедные явления. Дневная температура кратковременно повысится до -3º…-6°, в ночные часы не ниже -10°. На дорогах возможны снежные заносы.

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