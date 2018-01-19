Автомобиль и дом сгорели в Арзамасском районе Нижегородской области в ночь на 20 января Происшествия

Автомобиль и дом сгорели в Арзамасском районе Нижегородской области ночь на 20 янва

Автомобиль и дом сгорели в Арзамасском районе Нижегородской области ночь на 20 января. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС региона.

Согласно информации, сообщение о пожаре в Арзамасском районе, с. Хватовка поступило ранним утром. В результате пожара сгорела часть дома на площади 42 кв метра. Для ликвидации последствий пожара привлекались 23 человека, семь единиц техники.

Кроме того, 20 января в 05:25 в центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о загорании автомобиля в г.о. Семеновский. В результате пожара сгорел автомобиль на площади 2 кв метра. Для ликвидации последствий пожара привлекались четыре человека, одна единица техники.