Последние новости рубрики Происшествия
20 января 2018 11:47  [147] Автомобиль и дом сгорели в Арзамасском районе Нижегородской области в ночь на 20 января
19 января 2018 15:35  [1234] Житель Сормовского района Нижнего Новгорода предстанет перед судом по обвинению в смерти сожительницы
19 января 2018 12:55  [1430] Электрогазосварщик упал с 16-метровой высоты в Нижнем Новгороде
19 января 2018 12:36  [299] Бастрыкин поручил передать в СК РФ дело о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней в Нижегородской области
19 января 2018 11:22  [171] Житель Богородска Нижегородской области осужден на шесть лет за покушение на сексуальное насилие
19 января 2018 11:10  [260] Пенсионерка погибла на пожаре в Ворсме Нижегородской области 18 января
19 января 2018 09:30  [1620] Бывший инспектор пробирного надзора в Нижнем Новгороде получил условный срок и штраф за взятку в 20 тысяч рублей
19 января 2018 09:17  [983] Министерство образования Нижегородской области сформировало комиссию для расследования гибели ребёнка в лагере "Лазурный"
18 января 2018 17:54  [2577] Мальчик утонул в бассейне в Выксунском г.о. Нижегородской области 18 января
18 января 2018 16:46  [247] Мужчина потерял руку при работе на деревообрабатывающем станке в Шахунье Нижегородской области
Происшествия

Автомобиль и дом сгорели в Арзамасском районе Нижегородской области в ночь на 20 января

20 января 2018 11:47  [147] Происшествия
Автомобиль и дом сгорели в Арзамасском районе Нижегородской области ночь на 20 янва

Автомобиль и дом сгорели в Арзамасском районе Нижегородской области ночь на 20 янва

Автомобиль и дом сгорели в Арзамасском районе Нижегородской области ночь на 20 января. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС региона.

Согласно информации, сообщение о пожаре в Арзамасском районе, с. Хватовка поступило ранним утром. В результате пожара сгорела часть дома на площади 42 кв метра. Для ликвидации последствий пожара привлекались 23 человека, семь единиц техники.

Кроме того, 20 января в 05:25 в центр управления в кризисных ситуациях поступило  сообщение о загорании автомобиля в  г.о. Семеновский. В результате пожара сгорел автомобиль на площади 2 кв метра. Для ликвидации последствий пожара привлекались четыре человека, одна единица техники.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МЧС Пожары
Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph