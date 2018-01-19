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Общество

Казанская икона Божьей Матери прибыла в нижегородский Спасо-Преображенский собор 20 января

20 января 2018 12:43  [1158] Общество

Казанская икона Божьей Матери прибыла в нижегородский Спасо-Преображенский собор 20 января. Об этом сообщается на сайте Нижегородской митрополии.

Согласно информации, с 20 января по 11 февраля в Спасо-Преображенском соборе, расположенном в Сормовском районе Нижнего Новгорода (улица Щербакова, дом 15) для молитвенного поклонения верующих будет пребывать Казанская икона Божией Матери.

Ежедневно после Божественной литургии и вечернего богослужения перед святыней будут совершаться молебны с акафистом. Постоянно образ хранится в храме в честь Казанской иконы Божией Матери, находящемся в селе Рожново городского округа Бор.

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