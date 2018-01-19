Нижегородские аграрии начали формировать структуру посевных площадей под урожай 2018 года
Нижегородские аграрии начали формировать структуру посевных площадей под урожай 2018 года. Об этом сообщили в областном минсельхозе.
Согласно информации, что для обеспечения посевной кампании ведется подготовка семенного материала. Семена яровых зерновых культур засыпаны в объеме 86,6 тысяч тонн (99% от потребности), картофеля — 37,7 (99%).
"Будут приобретаться недостающие семена многолетних трав, овощных культур, льна–долгунца, сахарной свеклы и кукурузы. Сельхозтоваропроизводители приступили к заключению договоров на приобретение минеральных удобрений. Уже закуплено 1336 тонн", — добавили в министерстве.
Напомним, что урожайность зерна в Нижегородской области увеличилась на 4 ц/га в 2017 году.
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