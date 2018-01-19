Нижегородские аграрии начали формировать структуру посевных площадей под урожай 2018 года Общество

Нижегородские аграрии начали формировать структуру посевных площадей под урожай 2018 года

Нижегородские аграрии начали формировать структуру посевных площадей под урожай 2018 года. Об этом сообщили в областном минсельхозе.

Согласно информации, что для обеспечения посевной кампании ведется подготовка семенного материала. Семена яровых зерновых культур засыпаны в объеме 86,6 тысяч тонн (99% от потребности), картофеля — 37,7 (99%).

"Будут приобретаться недостающие семена многолетних трав, овощных культур, льна–долгунца, сахарной свеклы и кукурузы. Сельхозтоваропроизводители приступили к заключению договоров на приобретение минеральных удобрений. Уже закуплено 1336 тонн", — добавили в министерстве.

Напомним, что урожайность зерна в Нижегородской области увеличилась на 4 ц/га в 2017 году.