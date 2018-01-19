Жительница Нижегородской области осуждена на четыре года колонии за организацию покушения на убийство Происшествия

Жительница Нижегородской области осуждена на четыре года колонии за организацию покушения на убийство

Жительница Нижегородской области осуждена на четыре года колонии за организацию покушения на убийство по найму. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону 19 января.

Согласно информации, следствие и суд установили, что осенью 2016 года подсудимая предложила одному из мужчин совершить убийство своего бывшего возлюбленного за денежное вознаграждение.

После поступления от нее предложения о совершении убийства, исполнитель сообщил о готовящемся преступлении в полицию, согласившись вместе с другими лицами принять участие в проведении оперативно-розыскных мероприятий.

В конце января 2017 года сотрудниками правоохранительных органов в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было инсценировано убийство мужчины, а женщине в качестве доказательства совершения заказанного ею убийства исполнителем предоставлены фотографии и личные вещи бывшего возлюбленного.

В ходе предварительного следствия обвиняемая вину в совершении инкриминируемого ей деяния не признала, в отношении нее избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

19 января приговором суда подсудимой назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Подсудимая взята под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.