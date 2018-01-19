Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего семь лет назад нижегородца Дмитрия Сомова Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего семь лет назад нижегородца Дмитрия Сомова. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Волонтер".

Согласно информации,16 июля 2010 года мужчина ушёл из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Последний раз его видели в сентябре 2010 года в районе ул. Дубравной. На данный момент ему 31 год. Возможна потеря памяти, может находиться в любом регионе России.

Приметы: рост 170 см, худощавое телосложение, темные волосы. Особые приметы: шрам под левым глазом, шрам на подбородке.

Всех, кто имеет информацию о местонахождении пропавшего, волонтеры просят звонить по телефонам: 102 (полиция), 8-831-291-51-51 (волонтеры).