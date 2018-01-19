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Спорт

Нижегородский ХК "Торпедо" одержал волевую победу над череповецкой "Северсталью" 20 января

20 января 2018 21:52  [311] Спорт
Нижегородский ХК Торпедо одержал волевую победу над череповецкой Северсталью 20 января

Нижегородский ХК Торпедо одержал волевую победу над череповецкой Северсталью 20 января

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Нижегородский ХК "Торпедо" одержал волевую победу над череповецкой "Северсталью" 20 января. Об этом сообщается на сайте хоккейного клуба.

Согласно информации, нижегородская команда выиграла со счетом 5:3 (0:1, 2:0, 3:2). Поединок начался в высоком темпе. Торпедовцы имели территориальное преимущество.

В первом периоде нижегородский спортсмен Иван Лисутин отразил несколько опасных угроз от своих ворот, однако попадание череповецкого игрока Матея Странски получилось уже неотразимым – 0:1.

Во втором периоде латвийский легионер "Торпедо" Каспарс Даугавиньш замкнул передачу Сергея Костицына при игре в большинстве, принеся команде лидерство в счете – 2:1. Лидерство подопечных Петериса Скудры после 40 минут игры выглядело весьма закономерным.

Два невынужденных удаления на старте третьего периода привели к тому, что череповецкий игрок Даниил Вовченко сравнял счет – 2:2, однако торпедовцы оперативно вернули себе лидерство. Джеффри Кинрейд замкнул на дальней штанге скоростную атаку с участием Сергея Костицына и Геннадия Столярова, а тремя минутами позднее Томаш Кундратек броском в большинстве обыграл Юлиуса Гудачека – 4:2.

Итог матча – 5:3 в пользу "Торпедо". Он был последним для подопечных Петериса Скудры — команда отправляется на олимпийскую паузу, в ходе которой будет готовиться к самым главным матчам сезона.

Напомним, что нижегородский ХК "Торпедо" вышел в плей-офф за три матча до окончания регулярного чемпионата КХЛ.

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Теги:
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