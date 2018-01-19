Нижегородский ХК Торпедо одержал волевую победу над череповецкой Северсталью 20 января
Нижегородский ХК "Торпедо" одержал волевую победу над череповецкой "Северсталью" 20 января. Об этом сообщается на сайте хоккейного клуба.
Согласно информации, нижегородская команда выиграла со счетом 5:3 (0:1, 2:0, 3:2). Поединок начался в высоком темпе. Торпедовцы имели территориальное преимущество.
В первом периоде нижегородский спортсмен Иван Лисутин отразил несколько опасных угроз от своих ворот, однако попадание череповецкого игрока Матея Странски получилось уже неотразимым – 0:1.
Во втором периоде латвийский легионер "Торпедо" Каспарс Даугавиньш замкнул передачу Сергея Костицына при игре в большинстве, принеся команде лидерство в счете – 2:1. Лидерство подопечных Петериса Скудры после 40 минут игры выглядело весьма закономерным.
Два невынужденных удаления на старте третьего периода привели к тому, что череповецкий игрок Даниил Вовченко сравнял счет – 2:2, однако торпедовцы оперативно вернули себе лидерство. Джеффри Кинрейд замкнул на дальней штанге скоростную атаку с участием Сергея Костицына и Геннадия Столярова, а тремя минутами позднее Томаш Кундратек броском в большинстве обыграл Юлиуса Гудачека – 4:2.
Итог матча – 5:3 в пользу "Торпедо". Он был последним для подопечных Петериса Скудры — команда отправляется на олимпийскую паузу, в ходе которой будет готовиться к самым главным матчам сезона.
Напомним, что нижегородский ХК "Торпедо" вышел в плей-офф за три матча до окончания регулярного чемпионата КХЛ.
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