Нижегородцы продолжают жаловаться на запах канализации и сероводорода в районе ул. Родионова Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородцы продолжают жаловаться на запах канализации и сероводорода в районе ул. Родионова. Соответствующая заявка опубликована на сайте Экологической диспетчерской службы минэкологии Нижегородской области 20 января 2018 года.

Как отмечается в обращении, длительное время в районе домов №№ 180-199 на ул. Родионова (Нижегородский район) стоит "запах фекалий, канализации и сероводорода". Нижегородец просит найти и устранить причину загрязнения воздуха. Напомним, что сообщение об "убийственном" запахе сероводорода на данном участке ул. Родионова уже поступало в диспетчерскую службу минэкологии 18 января.

Кроме того, в этот же день поступило обращение от другого жителя города о химическом запахе на ул. Страж Революции, 4 (Московский район). "На улице с тех пор как начались морозы стоит резкий запах. Запах похож на смесь запахов гудрона, сероводорода, скипидара, аммиака. Раздражает носоглотку. Просьба остановить выбросы", - говорится в заявке.