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Происшествия

Пожар в двух квартирах произошёл в Сормовском районе Нижнего Новгорода ночью 21 января

21 января 2018 13:32  [145] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Пожар в двух квартирах произошёл в Сормовском районе Нижнего Новгорода ночью 21 января 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 02:54. В результате пожара обгорело имущество в комнате и лоджии у двух квартир на общей площади 8 кв. метров.

Для ликвидации последствий пожара привлекались силы и средства от ГУ МЧС России по Нижегородской области: 30 человек и семь единиц техники.

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Теги:
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