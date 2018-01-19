Пожар в двух квартирах произошёл в Сормовском районе Нижнего Новгорода ночью 21 января Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Пожар в двух квартирах произошёл в Сормовском районе Нижнего Новгорода ночью 21 января 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 02:54. В результате пожара обгорело имущество в комнате и лоджии у двух квартир на общей площади 8 кв. метров.

Для ликвидации последствий пожара привлекались силы и средства от ГУ МЧС России по Нижегородской области: 30 человек и семь единиц техники.