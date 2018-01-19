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Общество

Сотрудники кинокомпании "Союз Маринс Групп" в Нижнем Новгороде встретили праздник Крещения на реке Линде

21 января 2018 13:45  [913] Общество

Сотрудники кинокомпании "Союз Маринс Групп" в Нижнем Новгороде встретили праздник Крещения на реке Линде. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Крещенскую ночь сотрудники нижегородских предприятий кинокомпании "Союз Маринс Групп" провели вместе, приняв участие в водосвятном молебне на берегу реки Линды и окунувшись в воды крещенской купели. "Сотрудники Союза Маринс Групп глубоко чтят православные традиции. В этом я убеждаюсь при каждой нашей встрече. Нашей дружбе с компанией уже более 10 лет, и с каждым годом она только крепчает", - отметил преподаватель Нижегородской духовной семинарии протоиерей Евгений Панюшкин.

После водосвятного молебна каждый смог набрать с собой святой воды, которая, согласно преданиям, обретает в Крещенскую ночь целебные свойства и сохраняет их на весь год. А самые смелые окунулись в воды крещенской купели. В купаниях в проруби в крещенскую ночь приняли участие и те, кто не отступает от этого обычая уже много лет, и те, кто отважился войти в морозную воду впервые, во многом благодаря поддержке коллег и их личному примеру.

"Это хорошая традиция. Она помогает, в первую очередь, духовно сплотить коллектив, пообщаться, встретить праздник вместе. И, конечно, окунание в святую крещенскую воду придает здоровья и бодрости на весь год", - поделился впечатлениями руководитель департамента кинокомпании "Союз Маринс Групп" Дмитрий Толченов.

По окончании купания сотрудники нижегородских предприятий кинокомпании "Союз Маринс Групп" смогли согреться горячим чаем с пирогами.

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