Прокуратура потребовала от нижегородской администрации поставить на учёт бесхозяйный водопровод в Молитовском затоне Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Прокуратура потребовала от администрации Нижнего Новгорода поставить на учёт бесхозяйную систему водоснабжения в Молитовском затоне. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры 22 января 2018 года.

Установлено, что система водоснабжения индивидуальных жилых домов на 2-й линии Молитовского затона является бесхозяйной - по информации Комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами (КУГИиЗР) городской администрации, данная система водоснабжения в реестре муниципального имущества города не числится. При этом, как отмечает прокуратура, администрация Ленинского района предоставила в КУГИ неполный пакет документов, в связи с чем процедура приема системы водоснабжения в муниципальную собственность не была начата.

Суд признал бездействие администрации города незаконным и возложил на неё обязанность принять на учет в качестве бесхозного имущества систему водоснабжения. Апелляция оставлена без удовлетворения.