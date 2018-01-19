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Происшествия

Осужденный новосибирец из нижегородской ИК предстанет перед судом за телефонное мошенничество

22 января 2018 10:33  [171] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Осужденный житель Новосибирской области из нижегородской исправительной колонии предстанет перед судом за телефонное мошенничество. Об этом сообщает прокуратура Нижнего Новгорода 22 января 2018 года.

Согласно информации, обвиняемый – 31-летний житель Новосибирской области ранее неоднократно судимый, в настоящее время отбывающий наказание в виде восьми лет лишения свободы за совершение мошенничеств. По версии следствия, мужчина, находясь в исправительной колонии в Нижегородской области, в период с января по май 2017 года путем подбора номеров звонил на стационарные телефоны в квартиры пожилых людей и, представившись сотрудником полиции, сообщал о совершенном с участием их родственников ДТП, в ходе которого пострадал человек. "Во избежание привлечения "родственника" к уголовной ответственности он выдвигал условие о передаче ему денежных средств через курьеров, которыми являлись непосвященные в его преступный умысел граждане", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, мужчина обвиняется в совершении 17 эпизодов преступления по ч.2 и 3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданам, в крупном размере, также покушение на мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданам). В результате его преступной деятельности у пятнадцати пожилых людей было похищено более миллиона рублей.

Уголовное дело направлено в Автозаводский районный суд. За совершение данных деяний обвиняемому грозит наказание до шести лет лишения свободы.

Также по факту незаконного использования осужденным средств сотовой связи органами предварительного расследования начальнику исправительной колонии внесено представление.

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