Уголовное дело возбуждено в отношении инструктора после гибели ребенка в бассейне в Нижегородской области Происшествия

Следственный комитет РФ Фото: НИА Нижний Новгород

Уголовное дело возбуждено в отношении инструктора после гибели ребенка в бассейне в Выксунском г.о. Нижегородской области. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

Напомним, 13-летний мальчик утонул в бассейне детского санаторно-оздоровительного центра 18 января 2018 года.

Сейчас по факту гибели ребенка возбуждено дело в отношении 29-летнего инструктора, подозреваемого по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

По версии следствия, днем 18 января проводил лечебно-оздоровительного мероприятие с участием 20 подростков. Находясь в месте, разделяющем глубину бассейна с одной стороны 1 м 40 см и 2 м 50 см, 13-летний мальчик нырнул под воду. Оказавшись на большой глубине, он не смог самостоятельно всплыть на поверхность и утонул.

Расследование по уголовному делу продолжается. Назначена судебно-медицинская экспертиза.