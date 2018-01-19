Пенсионерка погибла на пожаре в Кулебаках Нижегородской области 21 января Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пенсионерка погибла на пожаре в Кулебаках Нижегородской области 21 января 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно информации, в 08:11 в ЦУКС МЧС поступило сообщение о пожаре в личном жилом доме на ул. Догадина в городе Кулебаки. Внутри было обнаружено тело погибшей 82-летней хозяйки дома. В результате пожара огнем повреждена кровля, а также внутренняя отделка и домашнее имущество на общей площади 32 кв.м.

Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий были задействованы 16 человек личного состава и две единицы техники. Предположительно, причиной пожара стал недостаток конструкции и изготовления электрооборудования.