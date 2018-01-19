Пенсионер в Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в действиях сексуального характера над детьми Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пенсионер из Богородского района Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в совершении действий сексуального характера над детьми. Об этом пресс-служба СУ СК РФ по региону сообщила 22 января 2018 года.

По версии следствия, днем 3 августа 2017 года в с. Каменки 10-летняя девочка и ее 8-летняя сестра, отпросившись у матери, пришли в гости к соседу на дачный участок. Во время сбора ягод обвиняемый совершил в отношении двух девочек иные действия сексуального характера. Потерпевшие испугались и убежали.

Девочки рассказали о произошедшем матери, после чего та обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

Уголовное дело в отношении 61-летнего мужчины возбуждено по п."б" ч.4 ст.132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста – два эпизода).

Пенсионеру предъявлено обвинение, в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Вину мужчина не признал. Сейчас уголовное дело направлено в суд.