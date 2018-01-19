Уголовное дело возбуждено по факту гибели пациента в ЦРБ Сосновского района Нижегородской области Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Уголовное дело возбуждено по факту гибели пациента в ЦРБ Сосновского района Нижегородской области. Об этом пресс-служба СУ СК РФ по региону сообщила 22 января 2018 года.

По версии следствия, 14 января 2018 года мужчина обратился в ЦРБ с жалобами на боли в области руки. В медицинском учреждении пациенту был наложен гипс, после чего его отпустили домой. 16 января вследствие ухудшения состояния здоровья он экстренно госпитализирован в больницу, где, несмотря на проводимое лечение, 17 января скончался.

Следователи СК полагают, что вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей медицинским персоналом первоначально пациенту поставлен диагноз, не соответствующий выявленным симптомам, в результате которого мужчине не была оказана надлежащая медицинская помощь, что и привело к его смерти.

По факту смерти 53-летнего мужчины возбуждено дело по ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Сейчас следователи СК выясняют все обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, в сентябре 2017 года суд приговорил медсестру к году ограничения свободы за причинение смерти несовершеннолетнему ребенку. Уголовное дело также рассматривалось по ч.2 ст.109 УК РФ.