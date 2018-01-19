Два человека погибли и четверо пострадали в ДТП в Воротынском районе Нижегородской области 21 января Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Два человека погибли и четверо пострадали в ДТП в Воротынском районе Нижегородской области 21 января 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

ДТП произошло в 22:20 на 567 км автодороги Москва–Уфа. Согласно информации, 45-летний водитель автомобиля Lada Largus выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Mersedes Benz.

В результате ДТП два пассажира "Лады" 1992 и 1996 годов рождения погибли. Водитель и три других пассажира госпитализированы.

Напомним, что в этот же день 30-летний мужчина на снегоходе провалился под лёд на Волге в Воротынском районе.

Ещё одно смертельное ДТП произошло в Балахнинском районе, где погиб молодой мужчина, катавшийся на тюбинге за автомобилем.