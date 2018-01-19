Сочетание цветов в одежде

Гармонично подобрать цвета в одежде не так сложно, как Вам может показаться изначально. Главное придерживаться определенных правил и не забывать о своих особенностях. Разрешается и, даже поощряется, добавлять в свой образ изюминку с акцентом. Все подробности на сайте https://blog.futboholic.ru/category/tsvet/.

Создаем правильный цветовой «look».

Правило 1. Не бойтесь сочетать цвета! Образ, созданный только из одного цвета, выглядит скучным. Но и не стоит надевать на себя десяток оттенков. Всегда старайтесь придерживаться правила золотой середины. Два, три, четыре оттенка будет достаточно, чтобы ваш образ заиграл красками и при этом не вызывал у вас ощущение дискомфорта.

Правило 2. Базовые цвета – черный, белый и различные оттенки серого. Эти цвета очень универсальны, они обладают удивительной способностью сочетаться с самыми яркими цветами.

Правило 3. Стильно и гармонично выглядит сочетания цвета по контрасту. И если яркие контрасты для вас кажутся слишком смелыми, можно рассмотреть вариант с контрастностью оттенков. Как пример, для ярких контрастов возьмите насыщенно желтый и зеленый, а сочетая оттенки, используйте глубокий синий и схожий на него голубой.

Правило 4. Каждый цвет должен играть свою роль. Базовый или основной цвет наполнять ваш образ, второй цвет или оттенок его дополнять и подчёркивать. Третий – добавлять ту самую изюминку, расставлять правильные акценты. Базовый цвет может быть не один. Но не следует выбирать их более двух.

Правило 5. Цвета в одежде должны гармонично сочетаться не только между собой, но и с Вами. Правильно подобранные цветовые решения подчеркнуть цвет Вашего лица, глаз, в противном случае, наоборот.

Выигрышные цветовые решения.

При выборе casual лучше отдать предпочтение постельным тонам. Яркие контрастные цвета оставить на весенне-летний сезон. Особенное настроение в разгар лета привнесут сочетание красного и зеленого, а также всевозможные морские оттенки, которые прекрасно гармонирует с желтым. Сама природа подсказала это сочетание. И на морском побережье в таком дуэте Ваш образ будет совершенен.

Для более легкого воздушного летнего варианта можно остановить свой выбор на гармонии изумрудного и белого. Это может быть легкая белая блуза и воздушная изумрудная юбка.

Осенью отдайте предпочтения серым и коричневым оттенкам. Дополните коричневые тона бирюзой, она придаст яркости. В качестве акцентов могут выступать украшения, орнаменты или бирюзовый шарф. Серый цвет прекрасно смотреться с горчичным либо цветом охра.

Зиму встречайте в свитере цвета теплого топленого молока и брюках коричневых тонов.

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