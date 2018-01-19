Особенности поиска яхты для аренды

Поиск хорошей яхты для совершения плавания может занять немало времени. Если есть представление о месте круиза и конкретные ожидания от судна, то нужно только найти его и отправиться в путь. Ознакомиться с привлекательными предложениями по аренде яхт в Москве можно на странице https://moskvaflot.ru/katalog/arenda-yakht.html.

Рекомендации по поиску судна.

Затягивать с поиском яхты не стоит. Все потому, что многие арендодатели предоставляют выгодные условия бронирования услуги задолго до ее предоставления. Часто формирование цен на новый сезон происходит к концу года, и чтобы получить скидки необходимо успеть внести авансовый платеж.

Следующая причина заключается в том, что при поиске катера за несколько месяцев до отправления основная часть самых лучших вариантов может быть забронирована. Зачастую это касается яхт, младше трехлетнего возраста. Поэтому планируя отправиться в водное путешествие, лучше приступить к их поиску непосредственно сначала года.

Поиск судна может осуществляться двумя способами: на специализированных ресурсах-агрегаторах, или путем просмотра электронных площадок чартерных организаций. Конечно, первый вариант является более удобным, но искать предложения в чартерных компаниях предпочтительнее. Так можно забронировать плавсредство без посредников.

Стоит помнить и о том, что при выборе парусной или моторной яхты стоит учесть и наличие опытного экипажа, состоящего из двух человек минимум. Планируя отправиться в плавание, чтобы самостоятельно управлять судном, также следует серьезно отнестись к выбору участников группы. Хотя бы один из них кроме Вас должен иметь достаточно знаний и навыков, а также уровень яхтенного капитана международного образца.

В том случае, когда судно выбирается для прогулки и не предусматривает то, что Вы будете им управлять, лучше нанять опытного шкипера. Нередко за такую услугу придется доплачивать. При этом важно, чтобы хотя бы еще один человек из группы был компетентным моряком.

В настоящее время существует много компаний, которые занимаются организацией круизов по воде, поэтому стоит отнестись к процессу поиска подходящей фирмы ответственно.

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