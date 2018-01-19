Преимущества панельно-каркасных конструкций

В последнее время дома из природных материалов активно становятся популярными. Как известно, идеальных технологий строительства не существует, но поражает огромное количество появляющихся панельно-каркасных домов, которые пользуются растущим спросом.

Под Костромой появилось новое производство панельно-каркасных домов в скандинавском стиле от компании Нордиквуд www.nordicwood.ru. Теплый деревянный дом за 3 млн. рублей под ключ с качественной отделкой, большой террасой и красивым фасадом.

В чем плюсы панельно-каркасных конструкций?

Такие строения, как и многие другие, обладают своими особенностями и нюансами возведения. Будущие покупатели могут ознакомиться с их плюсами подробнее.

Доступная стоимость. Технология сборки таких конструкций не требует больших инвестиций в процесс их возведения. Именно поэтому они пользуются большой популярностью в мире;

Высокая скорость строительства. Если не учитывать время подготовительных работ, связанных с организацией фундамента и непосредственно отделкой, то опытная бригада строителей способна справиться с возведением конструкции менее чем за месяц;

Хорошая защита от шума. Благодаря применению современных материалов, в каркасных конструкциях достигаются хорошие показатели шумоизоляции;

Нет усадки. По завершению возведения панельно-каркасного строения можно сразу заниматься ее отделкой. Поэтому время заселения может быть минимизировано. Например, бревенчатые дома не предполагают заселение непосредственно после постройки, так как требуют окончательной усадки, которая может длиться на протяжении полугода;

Невысокий уровень теплопроводности. Благодаря особой конструкции и использованию качественных звуко-теплоизоляционных материалов внутри строения хорошо удерживается тепло в холодное время года и сохраняется прохлада в жару;

Низкие расходы на фундамент. Легковесность конструкции дома позволяет не использовать тяжелый фундамент, что отражается на времени его создания и материальных затратах.

Вообще, преимуществ у панельно-каркасного жилья еще очень много. Чтобы убедиться в этом лично, воспользуйтесь выгодными предложениями от компании «Нордиквуд».

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