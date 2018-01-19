Дизайн кухни: идеи и рекомендации

На кухне мы проводим достаточно много времени. Причем это не только семейные посиделки за столом, но и приготовление пищи, которое занимает массу времени. Именно поэтому при обустройстве кухне очень важно учитывать, чтобы она была не только красивой, но и удобной. Подобрать варианты можно на сайте http://ital-moscow.ru/catalog/kuhni.

Оформление кухни: выбираем цвет.

Выбирая отделочные материалы для стен на кухне, необходимо помнить, что цвет стен должен сочетаться с цветом мебели - все элементы должны между собой гармонировать. Поэтому заранее определитесь, как должна выглядеть ваша кухня. Также можно сделать контраст - оформить стены в темный цвет, а мебель - в светлой цветовой гамме или наоборот. Но при этом стоит помнить, что светлая цветовая гамма способствует визуальному увеличению кухни. Поэтому для небольших кухонь крайне нежелательно использовать темные цвета.

Кухня в белом цвете. Белый цвет - это классика. Причем можно использовать не только белый цвет, а светло-серый, бежевый и прочие светлые оттенки. Все больше людей предпочитают использовать эти цвета в отделке кухни, потому что они не только делают зрительно помещение просторнее, но еще и светлее.

Идеи оформления небольших кухонь.

Для небольших кухонь лучше всего использовать модульную мебель со шкафчиками со стеклянными дверцами, так как стекло придает интерьеру легкость. И лучше всего, если мебель, пол и стены будут оформлены в единой цветовой гамме. Если речь идет о кухне нестандартных размеров, то оптимальным решением станет мебель, изготовленная на заказ с учетом всех ваших требований и индивидуальных предпочтений.

Выбираем стиль оформления кухни.

Кухня в деревенском стиле.

Для оформления кухни в данном стиле подойдут шторы в клеточку, деревянная резная мебель и посуда из меди (кастрюли). Также для этого стиля характерны бежевые и кремовые цвета и большое количество древесины в интерьере. Это может быть деревянный пол, деревянная столешница и прочие элементы.

Стиль эклектика. Он идеально подходит для людей, которые не любят однообразия и скуки. Единственными пределами здесь могут быть только границы вашего воображения. Чем больше ярких цветов, тем лучше.

Кухня в скандинавском стиле. Для данного стиля характерно использование белого цвета в сочетании с оттенками серого. Также для отделки рекомендуется использовать древесину: деревянные полы, мебель. А добавить нежный акцент можно при помощи легких занавесок и различных декоративных элементов.

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