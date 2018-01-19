Законопроект об изменениях в порядок обеспечения жильем жертв политический репрессий поступил в ЗС НО Общество

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Проект закона о внесении изменений в ст. 2 закона №131 "О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий" и в закон "О жилищной политике в Нижегородской области" поступил в региональный парламент 18 января 2018 года. Он внесен врио губернатора.

В настоящее время согласно ч.41 ст.2 Закона области №131 обеспечение реабилитированных лиц жильем осуществляется путем их предоставления из жилищного фонда области по договорам социального найма.

Законопроектом предусмотрено изменение формы поддержки. Предусматривается однократная денежная выплата на строительство или приобретение жилого помещения. Ее размер предлагается определять исходя из исходя из средней рыночной стоимости 1 кв.м. общей площади жилья по региону, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным правительством РФ, и общей площади жилья 30 кв.м.

Предлагаемое изменение связано с отсутствием свободного жилья государственного жилищного фонда Нижегородской области социального использования. В связи с этим жилые помещения приобретаются посредством конкурса. При этом, как правило, приобретенное жилье не соответствует запросам граждан в части территориального расположения, этажности и прочих факторов.

В законопроекте также указано, что на 2018 год средства на обеспечение жертв политических репрессий жильем не заложены в связи с приостановкой соответствующего пункта закона (п.7 ч.2 ст.2 закона области №131) до 1 января 2019 года. В сводный список реабилитированных лиц, подлежащих обеспечению жильем в 2018 году, включено 10 человек.