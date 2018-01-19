Апелляционный суд отказал УГООКН НО в отмене решения о возможности сноса нижегородской гостиницы "Россия" Бизнес

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НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Суд второй инстанции отказал управлению госохраны объектов культурного наследия Нижегородской области (УГООКН НО) в отмене решения о возможности сноса нижегородской гостиницы "Россия". Информация об итогах заседания сообщается на официальном сайте арбитражного суда Нижегородской области.

Заседание первого арбитражного апелляционного суда во Владимире состоялось 22 января 2018 года. Решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Напомним, в конце октября суд удовлетворил иск ООО "Сервис-Отель" (принадлежит кипрскому холдингу) к УГООКН НО. "Сервис-Отель" просило признать незаконным решение управления об отмене согласования проекта реконструкции здания гостиницы под многофункциональное здание "Волжский откос" с жилыми и общественными помещениями, подземной автостоянкой. Проект предполагает снос существующего здания и строительство нового, с восстановлением внешнего облика ОКН.

Управление же настаивает на том, что проектом не обеспечена физическая сохранность объекта культурного наследия "Гостиница "Россия".

Здание гостиницы с 2006 года является собственностью ООО "Сервис-Отель". В связи невозможностью приведения здания в соответствие с санитарными и противопожарными требованиями (заключение ГУ МЧС) с 1 января 2008 работа гостиницы была приостановлена и произведена консервация здания.