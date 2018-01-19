Последние новости рубрики Бизнес
22 января 2018 17:05  [152] Житель Марий Эл подозревается в коммерческом подкупе в Тоншаевском районе Нижегородской области
22 января 2018 16:38  [192] Гендиректор нижегородской фирмы оштрафован на 400 тысяч рублей за уклонение от уплаты налогов
22 января 2018 13:55  [107] Розничная сеть "Ростелекома" и "АльфаСтрахование" запустили услугу по страхованию интернет-покупок
22 января 2018 13:16  [664] Совет директоров нижегородского завода "Красное Сормово" намерен прекратить полномочия гендиректора Николая Жаркова
22 января 2018 12:45  [837] Апелляционный суд отказал УГООКН НО в отмене решения о возможности сноса нижегородской гостиницы "Россия"
19 января 2018 17:48  [1952] Фестиваль спорта и семейного отдыха пройдет в ТРК "НЕБО" в Нижнем Новгороде 20 января
19 января 2018 17:42  [274] Завод "Дробмаш" в Нижегородской области оспаривает в суде начисление 12,4 млн рублей налогов
19 января 2018 13:20  [472] Строительство круизного судна по проекту "Золотое кольцо" для нижегородской "Гамы" началось в Астраханской области
19 января 2018 12:41  [231] АПЗ в Нижегородской области изготовит 4,75 тысячи КОИБов к президентским выборам
18 января 2018 17:01  [417] "Ростелеком" продлил до 31 мая специальные условия для новых пользователей услуги "Умный дом. Видеонаблюдение"
Бизнес

Апелляционный суд отказал УГООКН НО в отмене решения о возможности сноса нижегородской гостиницы "Россия"

22 января 2018 12:45  [837] Бизнес

Фото: Google maps

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Суд второй инстанции отказал управлению госохраны объектов культурного наследия Нижегородской области (УГООКН НО) в отмене решения о возможности сноса нижегородской гостиницы "Россия". Информация об итогах заседания сообщается на официальном сайте арбитражного суда Нижегородской области.

Заседание первого арбитражного апелляционного суда во Владимире состоялось 22 января 2018 года. Решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Напомним, в конце октября суд удовлетворил иск ООО "Сервис-Отель" (принадлежит кипрскому холдингу) к УГООКН НО. "Сервис-Отель" просило признать незаконным решение управления об отмене согласования проекта реконструкции здания гостиницы под многофункциональное здание "Волжский откос" с жилыми и общественными помещениями, подземной автостоянкой. Проект предполагает снос существующего здания и строительство нового, с восстановлением внешнего облика ОКН.

Управление же настаивает на том, что проектом не обеспечена физическая сохранность объекта культурного наследия "Гостиница "Россия".

Здание гостиницы с 2006 года является собственностью ООО "Сервис-Отель". В связи невозможностью приведения здания в соответствие с санитарными и противопожарными требованиями (заключение ГУ МЧС) с 1 января 2008 работа гостиницы была приостановлена и произведена консервация здания.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph