Обслуживание объектов теплоснабжения и ГВС Дзержинска передано ДТС Нижегородского филиала "Т Плюс"

Обслуживание объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения (ГВС) Дзержинска с 2018 года передано Дзержинским тепловым сетям (ДТС) Нижегородского филиала "Т Плюс".
Как сообщила 22 января 2018 года пресс-служба филиала, в состав ДТС переведены ремонтный персонал и материально-техническая база АО "Нижегородские коммунальные системы". ДТС в полном объеме осуществляет функции по обеспечению надежного теплоснабжения и ГВС потребителей, выполняемые ранее АО "НКС".
Техническим директором – главным инженером ДТС назначен Алексей Семянов, работавший ранее техническим директором – главным инженером АО "НКС".
Телефоны аварийно-диспетчерской службы ДТС: 8 (8313) 26-66-71, 25-95-70.
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