Обслуживание объектов теплоснабжения и ГВС Дзержинска передано ДТС Нижегородского филиала "Т Плюс" Общество

Обслуживание объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения (ГВС) Дзержинска с 2018 года передано Дзержинским тепловым сетям (ДТС) Нижегородского филиала "Т Плюс".

Как сообщила 22 января 2018 года пресс-служба филиала, в состав ДТС переведены ремонтный персонал и материально-техническая база АО "Нижегородские коммунальные системы". ДТС в полном объеме осуществляет функции по обеспечению надежного теплоснабжения и ГВС потребителей, выполняемые ранее АО "НКС".

Техническим директором – главным инженером ДТС назначен Алексей Семянов, работавший ранее техническим директором – главным инженером АО "НКС".

Телефоны аварийно-диспетчерской службы ДТС: 8 (8313) 26-66-71, 25-95-70.