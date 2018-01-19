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Общество

Синоптики прогнозируют похолодание до -21° в Нижегородской области к 24 января

22 января 2018 13:57  [1345] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Синоптики прогнозируют похолодание до -21° в Нижегородской области к 24 января 2018 года. Об этом сообщает нижегородский Гидрометцентр.

Согласно информации, сегодня, 22 января, ожидается значительная облачность с кратковременным снегом. Максимальная температура при южном ветре около -5°. На дорогах сохранятся снежные заносы, накат и гололедица.

23 января погода останется без существенных изменений. Ветер северо-западный, температура ночью составит -10°, днем -6…-8°.

24-25 января синоптики прогнозируют очередное похолодание под влиянием антициклона: минимальные температуры ночью будут -12…-15°, при прояснениях – до -18…-21°, температура днём – около -10°. Ветер северный, северо-западный. Существенных осадков не предвидится. На дорогах сохранится снежный накат.

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