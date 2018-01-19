Молодой человек упал с 19 этажа жилого дома в Нижнем Новгороде 22 января

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Молодой человек упал с 19 этажа жилого дома на Московском шоссе в Нижнем Новгороде 22 января 2018 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе УМВД по городу.
По словам собеседника агентства, сообщение о падении поступило в полицию в 10:07.
Сейчас на месте происшествия работает группа специалистов для установления личности и причин произошедшего.
Напомним также, 25 декабря 2017 года мужчина упал с Канавинского моста. Ему удалось залезть на льдину, с которой его сняли спасатели. Мужчина остался жив.
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