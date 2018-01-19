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Происшествия

Молодой человек упал с 19 этажа жилого дома в Нижнем Новгороде 22 января

22 января 2018 15:26  [827] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Молодой человек упал с 19 этажа жилого дома на Московском шоссе в Нижнем Новгороде 22 января 2018 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе УМВД по городу.

По словам собеседника агентства, сообщение о падении поступило в полицию в 10:07.

Сейчас на месте происшествия работает группа специалистов для установления личности и причин произошедшего.

Напомним также, 25 декабря 2017 года мужчина упал с Канавинского моста. Ему удалось залезть на льдину, с которой его сняли спасатели. Мужчина остался жив.

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