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Общество

Нижегородцы жалуются на свалку грязного снега на пр. Ленина

22 января 2018 16:16  [171] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородец пожаловался на свалку грязного снега под окнами его дома. Соответствующая жалоба размещена на сайте диспетчерской службы регионального министерства экологии 22 января 2018 года.

Согласно информации, у первого подъезда дома 19А на пр. Ленина под окнами на газоне сваливают грязный снег от уборки дороги и автостоянки. При обращении к старшему бригады был получен ответ, что "сваливать больше некуда, так что сваливали, сваливаем и сваливать будем и... плевать на ваши цветы, траву и деревья".

В жалобе нижегородец выражает обеспокоенность, что после того, как снег с грязью растает, цветы и трава на этом газоне погибнут.

Также на сайте диспетчерской службы размещена жалоба на свалку грязного снега у первого и второго корпусов дома 55 также на пр. Ленина.

"На липовую аллею работники ДУКа сваливают грязный снег (вместе с песко-соляной смесью) после уборки дорог. Куча грязного снега растет. Представители ДУК говорят, что у них некуда больше складировать эту грязь. Весной снег растает и вся химия потечет под деревья, впитается в землю и деревья погибнут. Просим принять меры и обязать ДУК вывозить грязный снег на специально предназначенную для этого территорию", - говорится в жалобе.

Напомним, горадминистрация сообщала, что после сильного снегопада ночью 22 января 2018 года с территории Нижнего Новгорода вывезено почти 13 тысяч кубометров снега. Было задействовано 750 дорожных рабочих. Они занимались очисткой тротуаров, остановочных площадок и прибордюрной полосы. На улицах города работало около 300 единиц спецтехники днем и столько же ночью.

Как сообщалось ранее, в 2017 году горадминистрация утвердила две из 13 территорий для строительства станций по утилизации жидких бытовых отходов (ЖБО) и снеготаяния. Стоимость каждого оценивалась в 50-60 млн рублей. Предполагается, что проект будет реализовываться в рамках муниципально-частного партнерства. Однако к настоящему времении конкретные сроки по строительству объектов не появились. 

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