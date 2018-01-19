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Бизнес

Гендиректор нижегородской фирмы оштрафован на 400 тысяч рублей за уклонение от уплаты налогов

22 января 2018 16:38  [193] Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Гендиректор ОАО в Арзамасе Нижегородской области оштрафован на 400 тысяч рублей за уклонение от уплаты налогов.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции 22 января 2018 года, суд установил, что директор скрыл деньги, предназначенные для уплаты налогов, на сумму в 28,4 млн рублей.

С 3 декабря 2015 года до 9 сентября 2016 года Межрайонной ИФНС России №1 по Нижегородской области на расчетные счета ОАО на основании требований об уплате налога и решений о взыскании налогов были выставлены инкассовые поручения. Директор общества, понимая, что при расчетах с контрагентами средства будут списываться в счет погашения долга по налогам, стал использовать для расчета с покупателями счета других обществ.

В этот период на расчетные счета других обществ было перечислено более 31 млн рублей в рамках работы ОАО, где генеральным директором был подсудимый. Своими действиями директор скрыл 31,2 млн рублей, за счет которых должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам. На суде он свою вину в совершении преступления не признал.

Суд признал директора виновным по ч.1 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в крупном размере). Помимо штрафа, суд запретил гражданину заниматься деятельностью, связанной с осуществлением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций в коммерческих организациях, на три года. Приговор в законную силу не вступил.

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