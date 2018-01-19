Житель Марий Эл подозревается в коммерческом подкупе в Тоншаевском районе Нижегородской области Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Житель Марий Эл подозревается в коммерческом подкупе в Тоншаевском районе Нижегородской области. Об этом пресс-служба СУ СК РФ по региону сообщила 22 января 2018 года.

По версии следствия, в декабре 2017 года подозреваемый получил от индивидуального предпринимателя 300 тысяч рублей за отказ от участия на аукционе по проведению лесозаготовительных работ на территории одного из лесничеств Тоншаевского района.

Действия подозреваемого были пресечены следователями СК совместно с оперативными сотрудниками полиции. От подозреваемого поступила явка с повинной.

Уголовное дело в отношении 46-летнего представителя фирмы, занимающейся лесозаготовками, возбуждено по п."г" ч.7 ст.204 УК РФ (незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег за совершение действий в интересах дающего, совершенные в крупном размере).

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование продолжается.