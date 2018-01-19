Открытое первенство по лыжным гонкам "Крещенские морозы" пройдет в Нижнем Новгороде 24 января Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Открытое первенство ДЮСШ "Нижегородец" по лыжным гонкам "Крещенские морозы" пройдет в Нижнем Новгороде 24 января 2018 года. Об этом сообщается на сайте региональной федерации лыжных гонок.

Согласно информации, для участников определены следующие дистанции: мальчики 2002-2003 года рождения – 5 км, 2004-2005 года рождения – 3 км, 2006-2007 года рождения – 3 км, 2008-2009 года рождения – 2 км; девочки 2002-2003 года рождения – 3 км, 2004-2005 года рождения – 3 км, 2006-2007 года рождения – 2 км, 2008-2009 года рождения – 1 км.

Предварительные заявки на участие необходимо отправить на электронную почту nizhegorodez-sport@yandex.ru или kosheyshka@rambler.ru до 18:00 23 января.

Участники должны предоставить в мандатную комиссию следующие документы: медицинскую справку-допуск на соревнования, паспорт, полис добровольного страхования от несчастных случаев на дни проведения данного мероприятия.

Мероприятие пройдет в пос. Дубравный (лыжная база "Олень"). Начало соревнований в 11:00.