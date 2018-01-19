Нижегородский минстрой настаивает на создании дольщиками ЖК "Новинки Smart City" НКО для ускорения достройки домов Общество

ЖК Новинки Smart City Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородский минстрой настаивает на создании дольщиками ЖК "Новинки Smart City" некоммерческой организации (НКО) для ускорения достройки домов. Об этом ведомство сообщило 22 января 2018 года.

"Чем раньше обманутые участники долевого строительства осознают преимущества создания ими некоммерческой организации, тем организованнее и быстрее будут решаться проблемные вопросы. Министерство строительства Нижегородской области рассчитывает на конструктивный диалог и принимает решения с прогнозируемым наиболее благоприятным исходом для обманутых дольщиков", - говорится в сообщении.

Кроме того, в соответствии с действующим законодательством Нижегородской области, меры господдержки предоставляются юридическим лицам, созданным из участников долевого строительства. Других норм не предусмотрено.

Также в сообщении говорится, что создание НКО ускорит решение проблем по домам-долгостроям, путем оказания мер поддержки. Объединение обманутых дольщиков по каждому конкретному дому снимет ряд организационных вопросов.

Напомним, что 1 декабря министрой области и ПАО "Орелстрой" договорились о дальнейшем обсуждении проекта достройки объектов "Кварстрой НН" (в которые входит ЖК "Новинки Smart City"). 22 января дольщики сообщили о готовности инвестора возобновить стройку в случае подвода всех коммуникаций.

Нижегородское правительство планирует в 2018 году выделить 50 млн рублей на проектирование наружных сетей этого ЖК. По предварительной оценке, на проведение коммуникаций в жилом комплексе требуется 560 млн рублей.

23 ноября состоялась пресс-конференция с представителями обманутых дольщиков, на которой облправительство анонсировало достройку 25 из 34 домов в ЖК "Новинки Smart City". Конкретные сроки тогда не назывались.