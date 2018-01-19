Три человека пострадали в ДТП с маршруткой в Ленинском районе Нижнего Новгорода 22 января Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Три человека пострадали в ДТП с маршруткой в Ленинском районе Нижнего Новгорода 22 января 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

ДТП произошло в 06:10 на ул. Комарова, 6. Согласно информации, 36-летний водитель автомобиля SsangYong выехал на полосу встречного движения и врезался в автобус ПАЗ-32044, следовавший по маршруту №86.

В результате ДТП водитель автомобиля получил ушибы. Также пострадали две пассажирки автобуса 56 и 61 года, они были госпитализированы с черепно-мозговой травмой и переломом.