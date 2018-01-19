Последние новости рубрики Происшествия
23 января 2018 11:35  [90] Мужчина и женщина погибли на пожаре в Вачском районе Нижегородской области 22 января
23 января 2018 11:20  [149] Волонтёры просят помощи в поисках пропавшей в Нижней Новгороде Любови Домничевой
23 января 2018 10:51  [614] Три человека пострадали в ДТП с маршруткой в Ленинском районе Нижнего Новгорода 22 января
23 января 2018 09:45  [742] Житель Нижегородской области приговорён к 10 годам строгого режима за стрельбу по односельчанам
23 января 2018 09:05  [139] Полиция изъяла у нижегородца более 125 литров контрафактного алкоголя
22 января 2018 16:58  [1480] "Комитет по предотвращению пыток" сообщил о возобновлении расследования смертей осужденных в нижегородской ИК №14
22 января 2018 15:26  [952] Молодой человек упал с 19 этажа жилого дома в Нижнем Новгороде 22 января
22 января 2018 12:17  [853] Два человека погибли и четверо пострадали в ДТП в Воротынском районе Нижегородской области 21 января
22 января 2018 12:11  [303] Уголовное дело возбуждено по факту гибели пациента в ЦРБ Сосновского района Нижегородской области
22 января 2018 11:45  [276] Пенсионер в Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в действиях сексуального характера над детьми
Происшествия

Три человека пострадали в ДТП с маршруткой в Ленинском районе Нижнего Новгорода 22 января

23 января 2018 10:51  [614] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Три человека пострадали в ДТП с маршруткой в Ленинском районе Нижнего Новгорода 22 января 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

ДТП произошло в 06:10 на ул. Комарова, 6. Согласно информации, 36-летний водитель автомобиля SsangYong выехал на полосу встречного движения и врезался в автобус ПАЗ-32044, следовавший по маршруту №86.

В результате ДТП водитель автомобиля получил ушибы. Также пострадали две пассажирки автобуса 56 и 61 года, они были госпитализированы с черепно-мозговой травмой и переломом.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph