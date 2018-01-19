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Происшествия

Волонтёры просят помощи в поисках пропавшей в Нижней Новгороде Любови Домничевой

23 января 2018 11:20  [148] Происшествия
Любовь Домничева

Любовь Домничева

Фото: ПСО "Волонтер"

Волонтёры просят помощи в поисках пропавшей в Нижней Новгороде Любови Домничевой. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Волонтёр" 23 января 2018 года.

Согласно информации, в 14:00 21 января 51-летняя женщина ушла из дома на ул. Пермякова, д.44 гулять около подъезда и пропала.

Волонтёры обращают внимание, что женщина после инсульта дезориентирована и не разговаривает.

Приметы: рост 160 см, телосложение плотное, волосы тёмные короткие, на затылке залысины, глаза карие. Была одета: сине-зелёная куртка с капюшоном с мехом, бордовое платье, чёрные штаны, сапоги – белые "дутики".

Всех, кто имеет информацию о местонахождении пропавшей, волонтеры просят звонить по телефонам: 102 (полиция), 8-831-291-51-51 (волонтеры).

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