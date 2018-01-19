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Происшествия

Мужчина и женщина погибли на пожаре в Вачском районе Нижегородской области 22 января

23 января 2018 11:35  [89] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Мужчина и женщина погибли на пожаре в Вачском районе Нижегородской области. Об этом пресс-служба СУ СК РФ по региону сообщила 23 января 2018 года.

Согласно информации, утром 22 января в с. Чулково после тушения пожара сотрудниками МЧС обнаружены тела 36-летнего мужчины и 50-летней женщины. По данному факту организована доследственная проверка.

Дом, в котором произошло возгорание, деревянный. В нем имелось электроснабжение и печное отопление. При осмотре тел погибших видимых телесных повреждений криминального характера обнаружено не было. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

Кроме того, в результате пожара пострадал 12-летний сын погибшей женщины. Он доставлен в больницу с ожогами. Его состояние медики оценивают как средней степени тяжести.

По предварительным данным, возгорание произошло ранним утром. Мальчик, проснувшись, самостоятельно выбрался из горящего дома. В силу возраста он не смог помочь матери спастись. Как установили следователи, накануне в гостях у погибших находились родственники, с которыми они употребляли спиртные напитки.

Следователи не исключают, что пожар мог произойти из-за неисправности электроприборов, которыми отапливалось жилое помещение.

Напомним также, что женщина погибла в этом же с. Чулково 18 января из-за неосторожного курения.

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