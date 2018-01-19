Отопление отключено в 22 домах и школе в Канавинском районе Нижнего Новгорода из-за планового ремонта 23 января Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Отопление отключено в 22 домах и школе в Канавинском районе Нижнего Новгорода в связи с плановым ремонтом 23 января 2018 года. Об этом сообщается на сайте городского управления ГОЧС.

Согласно информации, в связи с плановыми ремонтными работами с 09:00 до 14:00 центральное отопление отключено в ряде домов Канавинского района: ул.Авангардная, 8, 2, ул.Аэродромная, 28, 30, 32, 23а, 27а, ул.Актюбинская, 1, 16, ул.Тихорецкая, 3, Московское шоссе,12б, 23а, 82, 108, 134, 86, 84, 128, 110, 130, пер.Шлангловый, 3а, 5а и школа №109.

Кроме того, в нескольких домах в Прикском и Канавинском районе в связи с плановыми работами отключено холодное водоснабжение. В Приокском районе с 11:00 до 23:00 холодной воды не будет в домах: ул.Батумская, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 22а, 26, 26а, 28, 30, 30а, 34/12, ул. Елисеева, 8а, 9а, ул. Луганская, 10, 6а, 9, д/с№255, №205. В Канавинском районе вода была отключена с 10:00 до 12:00 по адресам: ул.Есенина, 3, 4а, 4б, 5, 7, 6, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, ул. Акимова, 2, 3а, 3, 4, бульвар Мещерский, 3/1, 3/2, 3/3, 1, 2.

Также в Приокском районе с 09:00 до 14:00 в связи с ремонтными работами отключена электроэнергия в домах: ул.40 лет Октября, 24/2, 26/1, 28, 30, 30а, ул.Радистов, 9, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 24а, 24б, ул.Глазунова, 3, 3а, 4, 5, 6/11, 7/13, 11, 13, 15, ул.Широтная, 15, 16, 17, 18, 20.

В двух домах на ул.Ивлиева, 10 корп.2, корп.1 (Советский район) с 10:00 до 15:00 не будет горячей воды.