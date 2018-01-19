Эффективность использования лекарственных трав

Лекарственные растения являются неотъемлемой частью современной медицины. Их значимость сложно переоценить, ведь существует много примеров того, что применение трав зачастую позволяет достигнуть лучших результатов, чем использование таблеток и лекарств.

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Есть мнение, что мало какой синтетический аналог превзойдет по своим свойствам природные средства. Только нужно учесть, что их использование должно начинаться после консультации с врачом. При этом составляется рецепт приема препарата на основе трав, которому нужно строго следовать.

Лечение заболеваний препаратами на травяной основе называют фитотерапией. В настоящее время только треть всех подобных лекарств действительно являются натуральными. Такие препараты обладают большим количеством преимуществ перед синтетическими аналогами, зачастую потому, что за редким исключением вызывают побочные эффекты. Кроме того, травы легко сочетаются между собой и прочими веществами. Зачастую такие комбинации позволяют усилить действие одного из препаратов.

В растениях находится много лечебных веществ, которые невозможно получить синтетическим путем. Поэтому разумнее использовать травы и растения в их первоначальном виде. Официальная медицина получает экстракты натуральных растений путем выделения их из стеблей, листьев, соцветий, корней. Некоторые препараты получают способом полусинтеза, что облегчает их производство.

Только детальное изучение составных частей растений позволяет определить все их фармакологические свойства, а при сочетании с лабораторными испытаниями, открывать новые лекарственные травы. Они часто применяются в лечении, причем не только в одиночном использовании, но и в виде сборов. Большие объемы таких трав собираются и заготавливаются для аптечных нужд.

В составе любого растения находится много веществ, которые только при определенных условиях наделяются лечебными свойствами. Также важно знать, в каких частях природной культуры сконцентрировано больше полезных веществ, чтобы использовать их для сбора.



* О противопоказаниях необходимо проконсультироваться со специалистом.

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