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Бизнес

Два новых иска о банкротстве завода "Труд" в Нижегородской области поступили в суд

23 января 2018 14:03  [253] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Два новых иска о банкротстве ПАО "Труд" (Вача, Нижегородская область) поступили в суд. Об этом сообщается в материалах на сайте арбитражного суда Нижегородской области 23 января 2018 года.

Согласно информации, заявления подали ООО "Газдорстрой-НН" (сумма требований составляет 426 тысяч рублей) и ООО "Вудсток" (643 тысячи рублей). Даты рассмотрения исков пока не назначены. Как говорится в материалах суда, решение о взыскании с завода 426 тысяч рублей в пользу "Газдорстрой-НН" было принято еще в ноябре 2017 года, о взыскании 643 тысяч рублей в пользу "Вудстока" – в августе.

Напомним, в настоящее время суд уже рассматривает дело о банкротстве завода "Вача". Заявление в марте 2017 года подало АО "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород". Позже в дело о банкротстве вступили ИФНС России № 7 по Нижегородской области (Павлово) и ООО "КомСервис" (Вачский район).

Напомним также, что завод "Труд" получил чистый убыток в 2,56 млн рублей за девять месяцев 2017 года.

СПРАВКА:
ПАО "Труд" – российское предприятие по производству металлоизделий: кованого ручного инструмента - топоров, кувалд, ножей хозяйственных и принадлежностей для кухни, столовых приборов из нержавеющей стали. В компании работают около 650 сотрудников. Предприятие ведет историю с 1830 года, с основания фабрики стальных изделий.

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