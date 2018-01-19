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Общество

Более 1,7 тысячи кубометров снега вывезено с территории Канавинского района Нижнего Новгорода 20-21 января

23 января 2018 14:29  [172] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 1,7 тысячи кубометров снега вывезено с территории Канавинского района Нижнего Новгорода 20-21 января 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации 23 января.

Согласно информации, в минувшие выходные подрядные дорожные организации в круглосуточном режиме убирали снег с дорог и улиц Канавинского района. В работах по вывозу снега и очистке проезжей части было задействовано 79 единиц техники, среди них комбинированные дорожные машины, МТЗ, грейдеры, бульдозеры, снегопогрузчики и самосвалы. Уборкой занимались подрядные организации МП "Коммунальное хозяйство" и ООО "Городецкая ДПМК".

Очисткой остановочных павильонов и тротуаров занимались более 110 дорожных рабочих подрядных организаций, придомовые территории очищали более 200 работников ДУКа и ТСЖ Канавинского района, а также работники городской управляющей компании.

Всего за выходные с дорог Канавинского района было вывезено более 1,7 тысячи кубометров снега, израсходовано более 400 тонн пескосоляной смеси и 20 тонн реагента.

По словам исполняющего обязанности главы районной Михаила Шарова, в условиях обильных осадков дорожные службы должны задействовать все имеющиеся резервы для обеспечения качественной уборки дорог и улиц района. "Несмотря на то, что все дорожные службы района работают в круглосуточном режиме, хочу обратить внимание работников ДУКа на контроль над уборкой придомовых территорий; входных групп, тротуаров. От качества уборки дорог зависит безопасность дорожного движения, а значит и жителей района, поэтому необходимо максимально усилить работу по очистке проезжей части, тротуаров, придомовых территорий района" - отметил он.

Как сообщалось ранее, количество снега, выпавшего в Нижегородской области за 21-22 января, в большинстве районов составило до 20-40% от месячной нормы января. В Нижнем Новгороде синоптики прогнозировали выпадение до 50% от месячной нормы.

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