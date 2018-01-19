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Общество

Финал региональной премии "Серебряный лучник" пройдёт в нижегородском "Арсенале" 25 января

23 января 2018 14:32  [136] Общество

Финал региональной премии в области развития общественных связей "Серебряный лучник" - Приволжье пройдёт в нижегородском ГЦСИ "Арсенал" 25 января 2018 года. Об этом сообщает оргкомитет премии.

Согласно информации, на финальном мероприятии состоится публичная защита проектов и церемония награждения победителей.

В 11:00 запланировано выступление председателя совета директоров коммуникационной группы АГТ Вячеслава Лащевского. С 12:00 до 17:00 будет проходить публичная защита проектов, а в 18:00 начнется торжественная церемония вручения наград.

Напомним, что в финал премии по итогам 2017 года вышли 24 проекта, реализованные в восьми регионах ПФО. Нижегородскую область представляют 15 проектов, в числе которых Управление государственной инспекции по безопасности дорожного движения (УГИБДД), экоцентр "Дронт", оператор мобильной связи Теле2 и издательский дом "Нижегородская правда", а также другие компании из разных сфер деятельности. Список проектов, вышедших в финал, размещен на сайте региональной премии "Серебряный Лучник" - Приволжье.

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