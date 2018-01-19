Предприниматель в Сосновском районе Нижегородской области обвиняется в хищении электроэнергии Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Уголовное дело по факту незаконного потребления электроэнергии возбуждено в отношении предпринимателя из Сосновского района Нижегородской области.

Как сообщила 23 января 2018 года пресс-служба филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Нижновэнерго", во время проверки в конце 2017 года сотрудники правоохранительных органов выявили факт хищения предпринимателем 2,34 млн кВт/ч электроэнергии. Ущерб "Нижновэнерго" составил 5,4 млн рублей.

Дело возбуждено по п."б" ч.2 ст.165 УК РФ (причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб).

Напомним, что наиболее частые факты хищения электроэнергии в 2017 году были выявлены в Сергачском, Бутурлинском, Володарском, Вознесенском, Воскресенском, Гагинском, Дивеевском, Кстовском и Павловском районах.