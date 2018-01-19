Последние новости рубрики Происшествия
23 января 2018 18:27  [1143] Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего в декабре 2017 года нижегородца Дмитрия Соломатина
23 января 2018 17:21  [189] Автослесарь саровского предприятия в Нижегородской области получил тяжелую травму из-за падения стрелы манипулятора
23 января 2018 15:01  [774] СУ СК проверяет информацию об избиении журналистов программы "Ревизорро" в Нижнем Новгороде
23 января 2018 14:50  [209] Десять подростков-зацеперов задержала нижегородская транспортная полиция в 2017 году
23 января 2018 11:35  [162] Мужчина и женщина погибли на пожаре в Вачском районе Нижегородской области 22 января
23 января 2018 11:20  [282] Волонтёры просят помощи в поисках пропавшей в Нижней Новгороде Любови Домничевой
23 января 2018 10:51  [1398] Три человека пострадали в ДТП с маршруткой в Ленинском районе Нижнего Новгорода 22 января
23 января 2018 09:45  [1459] Житель Нижегородской области приговорён к 10 годам строгого режима за стрельбу по односельчанам
23 января 2018 09:05  [187] Полиция изъяла у нижегородца более 125 литров контрафактного алкоголя
22 января 2018 16:58  [1747] "Комитет по предотвращению пыток" сообщил о возобновлении расследования смертей осужденных в нижегородской ИК №14
Происшествия

СУ СК проверяет информацию об избиении журналистов программы "Ревизорро" в Нижнем Новгороде

23 января 2018 15:01  [774] Происшествия

Фото: ТК "Пятница"

СУ СК РФ по Нижегородской области проверяет информацию об инциденте со съемочной группы программы "Ревизорро" в кафе областного центра.

Как сообщила пресс-служба управления 23 января 2018 года, проверка организована по факту размещения в ряде СМИ информации об избиении съемочной группы телеканала "Пятница" в кафе "Нептун" во время съемок.

Представитель телеканала сообщил НИА "Нижний Новгород", что во время визита в кафе "Нептун" для проверки качества обслуживания на членов съемочной группы было совершено нападение, в результате которого пострадали звукорежиссер, администратор и операторы.

По словам представителя телеканала, напавший на журналистов мужчина нецензурно бранился и угрожал группе.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph