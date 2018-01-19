СУ СК проверяет информацию об избиении журналистов программы "Ревизорро" в Нижнем Новгороде

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СУ СК РФ по Нижегородской области проверяет информацию об инциденте со съемочной группы программы "Ревизорро" в кафе областного центра.
Как сообщила пресс-служба управления 23 января 2018 года, проверка организована по факту размещения в ряде СМИ информации об избиении съемочной группы телеканала "Пятница" в кафе "Нептун" во время съемок.
Представитель телеканала сообщил НИА "Нижний Новгород", что во время визита в кафе "Нептун" для проверки качества обслуживания на членов съемочной группы было совершено нападение, в результате которого пострадали звукорежиссер, администратор и операторы.
По словам представителя телеканала, напавший на журналистов мужчина нецензурно бранился и угрожал группе.
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