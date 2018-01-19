Последние новости рубрики Политика
23 января 2018 16:49  [1009] Более двух тысяч подписей собрано за Бориса Титова в Нижегородской области для участия в выборах президента
23 января 2018 16:21  [401] Прокуратура через суд требует прекратить полномочия депутата ЗС НО Александра Бочкарева
23 января 2018 15:10  [1151] "Единая Россия" планирует провести ребрендинг после президентских выборов в марте 2018 года
23 января 2018 11:58  [1770] Экс-глава администрации Б.Козино Нижегородской области осужден на 3,5 года условно за незаконное взимание платы с торговцев на AFP
22 января 2018 18:34  [1341] СУ СК подтвердил использование поддельного диплома нижегородским депутатом Валерием Гельжинисом
22 января 2018 16:49  [806] "Устав не запрещает врио губернатора назначать министров, а не и.о.", - Александр Маслов
22 января 2018 14:32  [1807] Алексей Мочкаев назначен и.о. главы администрации Нижегородского района Нижнего Новгорода
22 января 2018 13:30  [538] Родственники считают преждевременной установку мемориальной доски на доме Бориса Немцова в Нижнем Новгороде
19 января 2018 16:35  [1416] Пять кандидатов заявились на конкурс по выборам главы администрации Кстовского района Нижегородской области
19 января 2018 15:23  [1214] Андрей Гнеушев переназначен на пост министра соцполитики Нижегородской области
Политика

Более двух тысяч подписей собрано за Бориса Титова в Нижегородской области для участия в выборах президента

23 января 2018 16:49  [1009] Политика
Борис Титов

Борис Титов

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более двух тысяч подписей собрано для выдвижения руководителя "Партии роста" Бориса Титова в Нижегородской области для его участия в выборах президента РФ. Об этом телекомпания "Волга" сообщила 23 января 2018 года по ссылкой на НРО "Партии роста".

Согласно информации, в поддержку Титова сейчас в стране собрано уже 110 тысяч подписей, планируется, что в ЦИК РФ будет направлено 150 тысяч подписей.

При этом параллельно со сбором подписей продолжается сбор наказов от избирателей. В Нижнем Новгороде сбором подписей в поддержку Титова занимаются десятки волонтеров.

Руководитель НРО "Партии роста" Павел Солодкий, который возглавил предвыборный штаб Титова, сообщил, что визит лидера партии ожидается в Нижний Новгород в середине февраля 2018 года. "Мы ожидаем активности активного населения Нижегородской области. Тех людей, которые читают, смотрят, думают", - сказал он.

Напомним, Титов выдвинулся на пост президента РФ в конце декабря 2017 года. Всего документы о выдвижении на пост главы государства подали 36 кандидатов.

Выборы назначены на 18 марта 2018 года.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph