Более двух тысяч подписей собрано за Бориса Титова в Нижегородской области для участия в выборах президента Политика

Борис Титов Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более двух тысяч подписей собрано для выдвижения руководителя "Партии роста" Бориса Титова в Нижегородской области для его участия в выборах президента РФ. Об этом телекомпания "Волга" сообщила 23 января 2018 года по ссылкой на НРО "Партии роста".

Согласно информации, в поддержку Титова сейчас в стране собрано уже 110 тысяч подписей, планируется, что в ЦИК РФ будет направлено 150 тысяч подписей.

При этом параллельно со сбором подписей продолжается сбор наказов от избирателей. В Нижнем Новгороде сбором подписей в поддержку Титова занимаются десятки волонтеров.

Руководитель НРО "Партии роста" Павел Солодкий, который возглавил предвыборный штаб Титова, сообщил, что визит лидера партии ожидается в Нижний Новгород в середине февраля 2018 года. "Мы ожидаем активности активного населения Нижегородской области. Тех людей, которые читают, смотрят, думают", - сказал он.

Напомним, Титов выдвинулся на пост президента РФ в конце декабря 2017 года. Всего документы о выдвижении на пост главы государства подали 36 кандидатов.

Выборы назначены на 18 марта 2018 года.